Jeremy Renner: la famiglia della star aggiorna sullo stato di salute dell’interprete di Hawkeye

La famiglia di Jeremy Renner ha offerto un nuovo aggiornamento sullo stato di salute della star rimasta vittima di un incidente con uno spazzaneve che ha reso necessario il trasporto d’urgenza in ospedale via elicottero.

Dalle pagine del magazine People, la sorella dell’attore, Kym Renner, dice:

Siamo molto entusiasti per i suoi progressi. Chi conosce Jeremy sa che è un combattente, non è uno che si arrende. Sta raggiungendo tutti gli obbiettivi che doveva raggiungere. Non potremmo sentirci più positivi di così circa la strada che deve percorrere.