Jerry Seinfeld, attore noto come co-creatore e protagonista della sitcom Seinfeld, è passato per la prima volta dietro la macchina da presa con il film Unfrosted: storia di uno snack americano, dal 3 maggio su Netflix (GUARDA IL TRAILER). Riflettendo in un’intervista con GQ sul suo esordio tardivo, ha condiviso la sua cupa visione dell’attuale industria cinematografica. Ecco le sue parole:

Per me era una novità assoluta [la regia di un film]. Pensavo di aver fatto delle cose belle, ma non era affatto come il modo in cui lavorano queste persone. Sono così seri! Non hanno la minima idea che il mondo del cinema sia finito. Non ne hanno idea.

I film non occupano più il vertice della gerarchia sociale e culturale come è stato per la maggior parte della nostra vita. Quando usciva un film, se era bello, tutti andavamo a vederlo. Ne discutevamo tutti. Citavamo le battute e le scene che ci piacevano. Ora camminiamo sulle manichette antincendio per vedere cosa succede.