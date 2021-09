Comcicbookmovie ha di recente intervistato, che ha parlato del suo ruolo dinei film dell’Universo DC.

All’attore è stato chiesto ad esempio se era previsto che tornasse nel film di Batman che doveva essere diretto da Ben Affleck:

Se era previsto che tornassi, non lo sapevo. Altrimenti avrei avuto ottimo pane per i miei denti, ma non ne sapevo nulla!

Ha poi ammesso che adorerebbe tornare a interpretare Lex Luthor:

Sono l’ultima persona a sapere di cose simili [come il ritorno di Luthor] perché non so come prendano quelle decisioni. […] Adorerei interpretare quel ruolo ancora una volta… dopo la fine delle riprese di un film, gli attori solitamente si parlano e dicono: “Proprio ora che stavo cominciando a capire cosa stessi facendo e quale fosse il mio obiettivo“. Gli attori, a quanto so, adorano interpretare gli stessi ruoli, ma quello in particolare non dipende da me.

L’ultima volta che abbiamo visto l’attore nei panni di Lex Luthor è stato nella Snyder Cut di Justice League.

La sinossi:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

La Snyder Cut è uscita lo scorso 18 marzo.

