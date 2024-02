Chiacchierando con il LA Times sulla prossima edizione degli Academy Awards, il presentatore Jimmy Kimmel ha rivelato che pensava non avrebbe più presentato la cerimonia degli Oscar, fino a quando non si è ritrovato in sala a vedere Barbie.

Per Kimmel questa sarà la quarta edizione come presentatore, iniziata nel 2017, quando Moonlight vinse l’Oscar a Miglior film erroneamente assegnato a La La Land qualche secondo prima:

Non pensavo sarei tornato quest’anno. Ne ho fatte due di seguito di edizioni – con un finale a sorpresa per la prima, una storia che potrò raccontare finché vivrò. Ma c’è davvero molto lavoro dietro, e così ogni tanto ti ritrovi a pensare che non è un’esperienza che necessariamente vorresti ripetere.

Kimmel ha affermato che parte della difficoltà del presentare gli Oscar deriva anche dal fatto che si parla spesso di film che la maggior parte delle persone non hanno visto, come capitato nel 2017:

Feci una battuta su Moonlight ed era chiaro che la maggior parte del pubblico in sala non avesse visto il film… e si trattava di del vincitore a Miglior film!

Qualcosa è cambiato l’anno scorso, quando la presenza di Top Gun: Maverick ha fatto pensare a Kimmel di avere finalmente qualcosa di cui parlare che tutti avessero visto, sensazione replicata quest’anno con Barbie:

Me ne stavo seduto al cinema guardando Barbie e ho pensato: “Beh, magari quest’anno ci riprovo, almeno avrò qualcosa di cui parlare che tutti quanti avranno visto!“.

La 96 esima edizione degli Oscar si terrà il 10 marzo 2024, e si svolgerà presso il Dolby Theatre nel centro commerciale Ovation Hollywood (ex Hollywood & Highland) di Los Angeles. La cerimonia verrà trasmessa in tutto il mondo (negli USA dal canale televisivo ABC) e presentata da Jimmy Kimmel.

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra sezione.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Oscar 2023: link utili

Classifiche consigliate