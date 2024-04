Abbiamo già citato la cover story che Esquire ha dedicato a Robert Downey Jr citando le sue parole in merito a un possibile ritorno nei panni di Iron Man, ma, nel lungo e interessante articolo, viene riportato anche un significativo intervento di Jodie Foster.

L’attrice due volte premio Oscar diresse il collega in A casa per le vacanze (Home for the Holidays) è un film del 1996 in cui l’attore recentemente premiato dall’Academy per Oppenheimer recitava al fianco di Holly Hunter e Anne Bancroft.

Parlando di quella che, all’epoca, era la sua seconda volta dietro alla macchina da presa dopo Il mio piccolo genio, Jodie Foster ricorda di quando prese da parte Robert Downey Jr dicendogli di essere spaventata dalla sua dipendenza dalle droghe e di quello che sarebbe potuto capitargli.

La star ricorda:

Gli dissi “Guarda, non potrei essere più grata di così per quello che stai dando a questo film. Ma ho paura di cosa ti succederà dopo. In questo momento sei incredibilmente bravo a tenerti in equilibrio sullo sgabello. Ma è un equilibrio davvero precario, e non sono sicura di come andrà a finire”. Ciò che era così interessante in lui allora era quanto fosse un genio: c’era più creatività nel suo mignolo di quella che io avrei mai potuto avere in tutta la mia vita, ma non aveva alcuna disciplina. Era così fuori dal mondo che tutto quel meraviglioso talento equivaleva un po’ allo stare in acqua agitando le braccia a caso facendo un gran pasticcio. Ma era lì dentro da qualche parte, giusto? Perché ora è diventato una persona così disciplinata come se si trattasse di una questione di sopravvivenza. Ho fiducia nella capacità delle persone di cambiare se lo vogliono, e lui lo voleva davvero.

Poco dopo le riprese del film di Jodie Foster, per Robert Downey Jr cominciò un periodo, durato dal 1996 al 2001, caratterizzato da eccessi e ripetuti arresti per droga. Proprio per questo, anche il suo ingaggio come interprete di Tony Stark nel primo Iron Man non fu semplice.

Kevin Feige, in passato, ha definito l’ingaggio di Robert Downey Jr come “il rischio più grande” corso dai Marvel Studios e anche uno dei fondatori della divisione cinematografica della casa delle Idee, David Maisel, ha raccontato tempo fa che il consiglio d’amministrazione al quale doveva riferire, lo prese letteralmente per fuori di testa per via della sua fermezza nel voler scritturare Downey Jr come protagonista della pellicola (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

