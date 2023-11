Giusto un paio di giorni fa, citando quello che Francesca Scorsese, la figlia di Martin, aveva da dire in merito alla sua opinione sulle pellicole Marvel, che è sostanzialmente la stessa dell’illustre padre, abbiamo riparlato del video che Joe Russo, il co-regista degli ultimi due Avengers, ha pubblicato su Instagram come risposta a quello del papà di Taxi Driver e Toro Scatenato.

Quello originale di Martin Scorsese era un filmato, postato originariamente sul profilo TikTok di Francesca, in cui il filmmaker rivelava la sua nuova musa cinematografica: il cane della figlia. La risposta di Joe Russo ha fatto nascere, come è inevitabile oggigiorno, una sfilza alquanto ingente di polemiche per una incomprensione di fondo, a quanto pare. Ospite insieme al fratello Anthony al podcast di Kevin Smith, Joe Russo ha commentato l’accaduto con queste parole:

Tutti amano Martin Scorsese. È una delle ragioni, una delle principali ragioni per cui facciamo questo mestiere è proprio l’influenza dei suoi film. Sai, è interessante perché mia figlia gestisce il mio account sui social media allo stesso modo in cui sua figlia gestisce il suo account sui social media. Abbiamo visto questo simpatico video che ha fatto con il suo cane, e si dà il caso che noi abbiamo un cane identico al suo, sono entrambi Schnauzer, e ho pensato. “È divertente, potrebbe essere davvero carino”. Nel suo video sta parlando al suo cane, gli sta dando delle indicazioni come se lo stesse preparando a dovesse recitare per lui. Il cane si chiama Oscar”.

Poi aggiunge:

Mia figlia mi fa “È divertente sì: e se il nostro cane si chiamasse Box Office?”. Mi sembrava una cosa carina e divertente. E poi l’abbiamo pubblicato su TikTok. Facciamo un sacco di video su TikTok insieme, è così che rimango connesso a mia figlia. Lei ha tutte queste idee divertenti e proviamo sempre a fare un sacco di cose. Lo abbiamo pubblicato e la gente lo ha scoperto circa una settimana dopo che l’abbiamo piazzato online. Penso che le persone abbiano confuso il momento in cui lo hanno scoperto mentre il suo film usciva in sala e non era l’intenzione nostra. Era solo uno scherzo a tutto tondo! Ma sono stato “internettato”!

Insomma, Joe Russo non aveva la minima intenzione di prendere in giro i risultati al botteghino di Killers of the Flower Moon con una sorta di “videoreaction” collegata al fatto che Scorsese avrà anche un Oscar a casa, senza però poter vantare i record al botteghino che i Russo hanno ottenuto con i due Avengers da loro diretti.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Podcast di Kevin Smith su YouTube

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate