Nel corso di questi ultimi anni, Martin Scorsese è diventato anche una star di TikTok in maniera più o meno involontaria grazie ai video di sua figlia di 23 anni Francesca.

Scorsese Jr ha, ad esempio, trollato spesso e volentieri il papà per via della ben nota questione Marvel. Dopo che Martin Scorsese, ai tempi dell’uscita di The Irishman, aveva dichiarato che, per lui, i cinecomic non sono cinema, ma una sorta di parchi divertimento, Francesca Scorsese aveva deciso d’incartare i regali di Natale per il padre impiegando della carta regalo a tema Marvel (ECCO I DETTAGLI), per poi prenderlo nuovamente in giro su TikTok svariati mesi dopo (ECCO I DETTAGLI).

Più di recente, padre e figlia hanno realizzato un filmato, postato originariamente sul TikTok di lei, in cui il filmmaker rivela la sua nuova musa cinematografica: il cane di Francesca. Un video che ha poi portato Joe Russo, il co-regista degli ultimi due Avengers, a farne uno di risposta che, a onor del vero, ha suscitato non poche critiche online.

In un’intervista con GQ in cui si è parlato proprio degli exploit su TikTok insieme al genitore, Francesca Scorsese ammette di non aver ancora visto l filmato di Joe Russo e poi, sull’intera vicenda delle prese in giro social verso il genitore, ammette che, al netto dell’ironia, appoggia il parere del padre.

Non voglio offendere nessuno sia chiaro. Sto decisamente dalla parte di mio padre, ma mi sono istruita. Inizialmente, quando in ogni caso concordavo con lui, non avevo ancora mai visto un singolo film Marvel. Poi, durante la pandemia di COVID, li ho visti tutti, ma mantengo comunque la mia posizione. Certo, posso dire che alcuni di loro sono divertenti. La gente continua a dirmi di fargli una torta di compleanno a tema Marvel. Ma io rispondo che potrebbe uccidermi.

FONTE: GQ

