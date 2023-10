Martin Scorsese sarà presto nei cinema di tutto il mondo, anche quelli in formato IMAX, con Killers of the Flower Moon kolossal che vede come nomi di punta dell’imponente cast Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

Ed è proprio il regista premio Oscar di The Departed a essere co-protagonista di un divertente video diffuso su TikTok. Si tratta di un filmato in cui Martin Scorsese viene sottoposto a un quiz da parte di sua figlia Francesca in cui la ragazza gli dice, di volta in volta, un’espressione tipica che viene usata principalmente da chi è attivo sulla piattaforma social citata (o dai giovani in generale): compito del filmmaker è quello di indovinare il significato dietro di essa.

Potete vederlo qua sotto:

Martin Scorsese guesses the meaning of modern slang for a TikTok with his daughter Francesca. (Source: https://t.co/pDUYxoEsj0) pic.twitter.com/w1wxqYCJeq — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 5, 2023

Diretto da Martin Scorsese e scritto da Scorsese con il premio Oscar®Eric Roth, Killers of the Flower Moon è una produzione Apple Studios, Imperative Entertainment, Sikelia Production e Appian Way. I produttori sono Martin Scorsese, Dan Friedkin, Bradley Thomas e Daniel Lupi, con Leonardo DiCaprio, Rick Yorn, Adam Sommer, Marianne Bower, Lisa Frechette, John Atwood, Shea Kammer e Niels Juul produttori esecutivi.

Killers of the Flower Moon è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema. Il film uscirà nelle sale italiane il 19 ottobre con 01 Distribution, in contemporanea con l’uscita mondiale.

FONTE: Francesca Scorsese su TikTok

