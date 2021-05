In una recente intervista per NPR’s Fresh Air per parlare della sua carriera,a ha fatto una riflessione sui personaggi interpretati nel corso degli ultimi anni.

L’attore non ha mai nascosto le sue critiche alla Disney e alla Lucasfilm per il trattamento riservato al suo personaggio nella nuova trilogia di Star Wars, con un ruolo sempre meno rilevante.

Ha però approfittato per lodare il lavoro svolto dai Marvel Studios:

I personaggi valgono qualcosa solamente a patto che abbiano dei momenti che li facciano valere. Quando parliamo, ad esempio, di Captain America che affronta Thanos e il suo esercito, quando parliamo di certi momenti dati a dei personaggi, è solo perché qualcuno li scrive. Questi momenti hanno come obiettivo quello di dare risalto a certi personaggi.

Soprattutto per quanto riguarda la rappresentazione e la diversità:

Adesso la gente sta guardando Falcon And The Winter Soldier, e molti stanno notando l’esaltazione del personaggio di Falcon nella serie e di come abbiano svolto un lavoro grandioso con lui per farlo crescere, una cosa su cui sono d’accordo. E insomma, questo succede perché si danno a certi personaggi dei momenti speciali.

Di recente è arrivata la notizia che Attack the Block, il film di Joe Cornish che dieci anni fa lanciò la carriera di John Boyega, avrà un sequel. Ad annunciarlo lo stesso attore sui social, dove ha pubblicato un comunicato ufficiale. Qui trovate tutti i dettagli.