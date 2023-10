La faida avvenuta fra John Cena e The Rock è ben nota e documentata: al tempo dell’abbandono del mondo del wrestling da parte di Dwayne Johnson, il collega lo aveva criticato per essersi defilato dal ring e la sua scelta d’intraprendere la carriera di attore.

Di recente, John Cena aveva avuto modo di riflettere sull’accaduto ammettendo di essere stato “egoista e miope” (ECCO TUTTI I DETTAGLI) considerato che i dissapori fra i due appartenevano ormai al passato. In un’altra occasione, John Felix Anthony Cena aveva anche rivelato che era stato proprio The Rock a dargli un preziosissimo consiglio sul come farsi una vita al di fuori della WWE (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Durante la conferenza stampa di WWE Fastlane, John Cena ha parlato della vicenda in riferimento al fatto che c’è chi, anni fa, lo ha accusato di essere stato un ipocrita per aver criticato The Rock per una scelta professionale che… poi ha intrapreso anche lui.

Ecco le sue parole:

Se avete seguito quello che ho cercato di fare, specialmente ultimamente, pubblicamente e personalmente con Dwayne Johnson, ho dichiarato che, anche se pensavo di fare ciò che era meglio per gli affari, l’ho fatto nel modo sbagliato. Ho tradito la sua fiducia e dato dei giudizi sulla sua prospettiva “professionale” di cui non sapevo nulla. E in fondo, ero un fan. Volevo riavere The Rock [nella WWE]. Volevo fare qualsiasi cosa per riavere The Rock, ma l’ho fatto nel modo sbagliato.

Poi aggiunge:

Non l’ho fatto in una maniera rispettosa, quindi ho dovuto mangiare un po’ di polvere. Ho dovuto affermare pubblicamente ‘”Mi dispiace e avevo torto'” perché mi dispiaceva davvero e avevo torto, ed è un’esperienza molto umiliante. Dwayne è un tipo fantastico… Sono diventato quello che detestavo. Ora capisco quella prospettiva. È stata un’ottima lezione imparata proprio dal mio errore nel litigare con The Rock.

John Cena spiega poi che, quando lo sciopero degli attori sarà terminato, tornerà ad occuparsi esclusivamente della sua carriera hollywoodiana anche perché, dal punto di vista assicurativo, sarebbe impossibile lavorare sia sul ring che sul set di una pellicola.

Ho spiegato in maniera chiarissima che non sono professioni che puoi fare contemporaneamente a causa dell’assicurazione sulla responsabilità civile. Se cercassi di fare entrambe le cose sarebbe molto egoistico perché finirei per mettere in difficoltà molte persone nell’industria cinematografica se mi facessi male. Ho fermato un progetto a metà [dello sciopero], e non posso parlarne a causa dello sciopero in corso. Siamo nel bel mezzo di esso. Appena possibile torneremo a lavorare. Io non controllo nulla di tutto ciò. Incrocio le dita e spero che si possa trovare una soluzione che accontenti tutti. Per ora, penso che questo sia il modo migliore con cui posso aiutare… tornando a casa dalla mia famiglia.

FONTE: WWE su YouTube

