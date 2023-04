Uno dei nuovi personaggi introdotti in John Wick 4 (LEGGI LA RECENSIONE), ultimo capitolo della saga action con Keanu Reeves, è Mr. Nobody, di cui veste i panni Shamier Anderson. Si tratta di un cacciatore di taglie, noto anche come Tracker, che ha messo nel mirino il protagonista, ma aspetta a ucciderlo, nell’attesa che la ricompensa arrivi a un certo livello. In un’intervista con Vulture, il suo interprete ha rivelato la sua fonte d’ispirazione nel ritratto del personaggio.

Ecco le sue parole:

Ho guardato al Joker e ho studiato molto quello che ha fatto Heath Ledger, quanto fosse eccitante quel personaggio; sapevi che quell’uomo aveva un passato pesante. Perché si è fatto quelle cicatrici? E, nel mio caso, perché ho questo cane? Perché ho questo zaino? Perché sono vestito così? Questo tizio è di passaggio. Ha le tasche perché viaggia molto; non cambia davvero. Il taccuino che si vede nel film, l’ho portato a casa e ci ho scritto molto. Nello zaino che aveva addosso, avevo molti oggetti personali, come giocattoli per cani, croccantini per cani, accendini con il mio nome inciso. Dovevo solo mettere il mio DNA in questo. E penso che questo si stia traducendo in quanto la gente è infatuata da Tracker.

Vi ricordiamo che John Wick 4 è arrivato nelle sale italiane il 23 marzo. Nel cast anche Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins, Ian McShane. A scrivere il film, che è stato girato a Berlino, vi sono Michael Finch e Shay Hatten; alla regia Chad Stahelski. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

