Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In un’intervista con ScreenRant, Erica Lee, produttrice di John Wick 4 (LEGGI LA RECENSIONE) ha spiegato perché il destino a cui va incontro Mr. Nobody è così importante per l’economia narrativa del film. Non proseguite la lettura se non avete ancora visto la pellicola e non volete incappare in SPOILER.

Interpretato da Shamier Anderson, Mr. Nobody, noto anche come Tracker, è un cacciatore di taglie che ha messo nel mirino il protagonista, ma aspetta a ucciderlo, nell’attesa che la ricompensa arrivi a un certo livello. Dopo diversi scontri, tuttavia, il loro combattimento finale si conclude con Wick che spara a uno degli uomini del Marchese di Gramont per salvare il cane di Nobody, guadagnandosi così il suo rispetto. Secondo la produttrice, mantenere in vita il personaggio è un passaggio intimo che rompe con il generale ritmo frenetico della pellicola action:

Penso che ci sia sempre bisogno di una pausa tra l’azione sfiancante, molto lunga e folle. Penso che siamo sempre alla ricerca di momenti tranquilli o divertenti, e di lasciare che il pubblico possa respirare e provare qualcosa. Il personaggio di [Mr. Nobody] è profondamente influenzato da film western come Il buono, il brutto, il cattivo e simili. Penso che la fratellanza e il codice siano qualcosa che esploriamo sempre nei film. L’idea che John lo lasciasse vivere e che i due entrassero in empatia attraverso i cani è per noi un marchio e rappresenta un momento importante.

Vi ricordiamo che John Wick 4, il nuovo capitolo della popolare saga action con Keanu Reeves, è arrivato nelle sale italiane il 23 marzo. Nel cast anche Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins, Ian McShane. A scrivere il film, che è stato girato a Berlino, vi sono Michael Finch e Shay Hatten; alla regia Chad Stahelski. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

Cosa ne pensate del destino di Mr. Nobody in John Wick 4? Lasciate un commento!

FONTE: ScreenRant

Classifiche consigliate