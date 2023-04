John Wick 5 sembra essere sempre più una possibilità, dopo le stellari performance al botteghino del quarto capitolo. Anche se c’è ancora un po’ di strada da fare per raggiungere i 327 milioni incassati worldwide dal terzo, il film, con 254 milioni incassati finora, appare decisamente sulla buona strada (fonte: The Numbers).

Proprio per questo motivo – nonostante un finale di John Wick 4 che, a dispetto della sua perentorietà è decisamente “ambiguo” per ammissione dei suoi stessi realizzatori – le possibilità di vedere, un giorno, John Wick 5 aumentano sempre di più ogni giorno che passa.

Ospite del podcast dell’Hollywood Reporter, il regista della saga, Chad Stahelski, si mostra ora decisamente più disponibile a girare un’altra iterazione del franchise proprio perché, a suo dire, è il pubblico che lo vuole.

Il regista spiega:

È davvero lusinghiero sentire le persone che tornano a dire “Ne vogliamo ancora”. Anche perché non si tratterebbe di un espediente per raccattare dollari. È il pubblico che lo vuole, che ne vuole ancora. Penso che abbiamo bisogno di un po’ di tempo per rifletterci, per ragionare sul “Bene, vediamo che si può fare ora”. Se Keanu ed io, nei prossimi mesi, ci ritroveremo a sorseggiare del whiskey in un bar in Giappone a dirci “Non abbiamo intenzione di farne un altro” e poi, ad un tratto, uno di noi se ne uscisse con “Beh, sì, però ho un’idea”… Beh, saremmo disposti a farlo.

Questa dichiarazione di Stahelski è una versione “riveduta e corretta” di un’altra affermazione fatta qualche settimana fa che recitava così:

Nella nostra testa, io e Keanu abbiamo dato per il momento. Metteremo a riposo John Wick. Sono sicuro che lo studio abbia dei piani. Se tutti lo ameranno, ci prenderemo comunque un minuto di quiete. Per qualche strana ragione, i film di John Wick escono sempre per ultimi in Giappone. Sempre qualcosa come tre mesi dopo. Se avverrà lo stesso anche per John Wick 4, faremo il press tour giapponese verso settembre quando uscirà il film. Keanu ed io intraprenderemo questo lungo viaggio verso Tokyo, staremo seduti al bar dell’Imperial Hotel bevendo uno scotch e ci diremo “Cosa ne pensi?”. Lo faremo sorseggiando uno scotch invecchiato per 20 anni e butteremo giù delle idee su dei fazzolettini. Se queste idee ci colpiranno, forse faremo un altro film.