John Wick: Chad Stahelski ricorda cosa ha rischiato con l’uccisione della cagnolina nel primo film

In un’intervista con The Hollywood Reporter, Chad Stahelski ha ricordato i rischi che si è preso con la scelta di far morire la cagnolina nel primo John Wick (LEGGI LO SPECIALE).

Nel film arrivato nelle sale nel 2014, Keanu Reeves interpreta infatti un assassino che viene richiamato dalla pensione quando dei mafiosi uccidono il cucciolo che la sua defunta moglie gli ha lasciato. Stahelski spiega che lui e il co-regista non accreditato David Leitch hanno avuto molti dubbi sull’opportunità di uccidere l’animale, a causa delle implicazioni che avrebbe potuto avere sulla loro stessa vita. Ecco le sue parole:

L’uccisione della cagnolina è stata tolta [dalla sceneggiatura] tante volte quanto è stata reinserita. In definitiva, è una cosa mitologica. Abbiamo dovuto esagerare, estremizzare la cosa per farvi capire che era assolutamente simbolico. Non stiamo cercando di mantenere il realismo. Vogliamo che gli spettatori sappiano che stiamo ridendo. Ma non sapete nemmeno quanto io e Dave eravamo stressati per questo. Porca miseria, stavamo rischiando le carte di credito, il mutuo della casa, tutto quanto. [Il produttore] Basil Iwanyk ha messo in piedi la sua società. E poi arriva quel giorno in cui ti rendi conto che stiamo facendo tutto questo e stiamo uccidendo un cucciolo? Pensavo che non saremmo mai tornati indietro.