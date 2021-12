Fra le pellicole “recenti” della Fox Searchlight ancora assenti in streaming da Disney+ possiamo annoverare Jojo Rabbit, il film di Taika Waititi vincitore del premio Oscar per la migliore sceneggiatura non originale (andato allo stesso Waititi).

Nell’abituale comunicazione fatta dall’ufficio stampa della Casa di Topolino in merito agli highlight dei film e delle serie Tv in arrivo prossimamente, nello specifico a gennaio 2022 in questo caso, troviamo citato anche Jojo Rabbit. La pellicola arriverà in streaming dal 21 gennaio.

In aggiunta a Jojo Rabbit ricordiamo anche che il 12 gennaio arriverà su Disney+ anche Eternals, il cinecomic dei Marvel Studios diretto dalla regista premio Oscar per Nomadland Chloé Zhao, e Antlers (LEGGI LA RECENSIONE), il thriller horror di Scott Cooper che sarà disponibile in streaming dal 5 gennaio.

Jojo Rabbit è uscito nei cinema italiani il 16 gennaio del 2020.

Cosa ne pensate? Potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!