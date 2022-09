Joker 2: anche Catherine Keener nel cast del cinecomic

Secondo quanto riportato da Deadline Catherine Keener (Essere John Malkovich, Scappa – Get Out) sarebbe entrata a far parte del cast del sequel di Joker 2, ovvero Joker: Folie à Deux.

Come precedentemente annunciato il resto del cast è composto per ora da Lady Gaga nei panni di Harley Quinn, Joaquin Phoenix, Zazie Beets e Brendan Gleeson. Il ruolo di Catherine Keener rimane avvolto dal mistero.

Le riprese di Joker 2 inizieranno a dicembre, mentre la data d'uscita è fissata al 4 ottobre 2024.

Poco o nulla sappiamo del film se non che buona parte della trama dovrebbe svolgersi, stando alle prime voci di corridoio, presso il manicomio criminale di Arkham.

