Joker 2, il CEO di Warner Bros Discovery conferma: le riprese al via entro la fine del 2022

Arriva un’ulteriore conferma al fatto che la lavorazione di Joker 2, il film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga seguito dell’acclamata pellicola del 2019, inizieranno entro la fine dell’anno in corso.

Durante la call con gli azionisti focalizzata sul rendiconto del terzo quarto dell’anno fiscale in corso, il CEO di Warner Bros Discovery, David Zaslav, ha ribadito che la lavorazione del progetto partirà nel corso del mese di dicembre.

Una notizia, questa, che qualche giorno fa era stata diffusa anche grazie alle parole del direttore della fotografia Lawrence Sher il quale aveva anche spiegato che Joker 2 sarà in gran parte girato in teatro di posa a Los Angeles, ma che la produzione sarà anche a New York per alcune riprese in esterni, perciò è decisamente probabile che, come accaduto con il lungometraggio arrivato nei cinema nel 2019, trapelino in rete alcuni scatti dal set che ci consentiranno di curiosare un po’ nel dietro le quinte.

Le riprese di Joker 2 inizieranno quindi a dicembre, mentre la data d’uscita è fissata al 4 ottobre 2024. Nel cast Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Zazie Beets, Brendan Gleeson, Jacob Lofland e Catherine Keener.

Poco o nulla sappiamo del film se non che buona parte della trama dovrebbe svolgersi, stando alle prime voci di corridoio, presso il manicomio criminale di Arkham.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Comic Book