In un’intervista con Definition Magazine (via Home of DCU), Lawrence Sher, direttore della fotografia di Joker 2, ha aggiornato sullo stato dei lavori del film, fornendo inoltre una piccola anticipazione. Ecco le sue parole:

L’anno prossimo uscirà il nuovo film sul Joker e attualmente siamo nelle fasi finali della post-produzione. È un film piuttosto rischioso e sorprenderà il pubblico. Non vedo l’ora che tutti lo vedano.

L’anno scorso Sher aveva svelato qualche retroscena sull’interpretazione di Harley Quinn da parte di Lady Gaga, spiegando che l’attrice non era mai uscita dal personaggio durante le riprese e voleva essere chiamata Lee sul set.

Nel cast di Joker 2, accanto a Joaquin Phoenix e a Lady Gaga, anche Zazie Beets, Brendan Gleeson, Jacob Lofland e Catherine Keener. L’uscita è prevista per il 4 ottobre 2024. Trovate tutte le informazioni nella scheda del film.

FONTE: X

