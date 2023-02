Jonathan Majors stava per andarsene dal suo primo incontro con la Marvel

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Durante la promozione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, in un’intervista con Vanity Fair, Jonathan Majors ha raccontato un aneddoto sul suo primo incontro con la Marvel.

L’interprete di Kang ha raccontato che le cose stavano per prendere una piega decisamente storta, ma tutto è andato per il meglio:

Spero che la cosa non mi si ritorca contro, ma me ne stavo andando dal mio primo incontro generale con la Marvel. È successo molto tempo fa, ero appena uscito dalla scuola di recitazione. […] Sono cresciuto in modo particolare, e non mi piace far perdere il tempo alle persone. Perciò sono entrato ed erano tutti impegnati a fare altro. Ho detto: “Mi avete invitato voi, giusto?”. È andata per lunghe e ho detto: “Me ne vado, va bene così. Vado”. Sono arrivato alla porta, ma poi mi hanno detto che [la direttrice del casting] Sarah Finn sarebbe arrivata. Sono entrato nella sua stanza e abbiamo parlato, è stato bellissimo. Poi credo che sia stato tre anni dopo che abbiamo parlato di Kang.

Trovate tutte le notizie su Ant-Man 3 con Jonathan Majors nella nostra scheda.