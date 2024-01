Verso la fine dell’anno scorso è arrivata la decisione della giuria sul caso Jonathan Majors, che è stato ritenuto colpevole di due accuse di molestia e aggressione di grado minore, mentre è stato assolto per le accuse di aggressione intenzionale di terzo grado e molestia aggravata di secondo grado.

A diverse settimane dall’accaduto, l’attore ha partecipato alla sua prima intervista con Linsey Davis di ABC News Live, che andrà in onda a partire da lunedì 8 gennaio a Good Morning America. Altri estratti saranno mostrati durante GMA3: What You Need to Know, mentre la versione integrale integrale sarà mostrata ad ABC News Live Prime with Linsey Davis.

Uno speciale di mezz’ora sarà trasmesso durante il programma IMPACT x Nightline di ABC News Studios, che sarà poi disponibile in streaming su Hulu a partire dall’11 gennaio.

Cosa ne pensate? Lasciate un commento e seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate