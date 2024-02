Josh Hartnett è stato intercettato da IndieWire sul red carpet dei SAG Awards (TUTTI I PREMIATI) dove insieme ai suoi colleghi e colleghe di Oppenheimer ha ricevuto il riconoscimento per il Miglior cast d’insieme, e, insieme al magazine citato, ha potuto condividere il suo entusiasmo per Trap, il nuovo film di M Night Shyamalan in cui avremo modo di vederlo prossimamente.

Spiega Josh Hartnett che in Trap gli viene data da M Night Shyamalan la possibilità di dare forma a una performance molto differente da quella che il pubblico si potrebbe attendere da lui:

È una svolta. Ma cerco di far sì che tutti i miei ruoli siano delle svolte. Se interpreti sempre la stessa cosa, diventa e diventi noioso per il pubblico. Lavorare con M Night Shyamalan è stata una delle migliori esperienze della mia carriera. Penso che sia un vero artista nel senso più ampio del termine. E penso che la gente rimarrà davvero sorpresa ed entusiasta del film che stiamo realizzando. È molto bizzarro, molto oscuro, davvero selvaggio.

FONTE: IndieWire su Instagram

