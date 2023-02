M Night Shyamalan lascia la Universal e firma un accordo di prelazione con la Warner

La Warner Bros e M Night Shyamalan hanno siglato un accordo pluriennale di prelazione – sia registica che produttiva – in quello che è il terzo contratto consecutivo di peso siglato dai co-presidenti e CEO di Warner Bros. Pictures Group Michael De Luca e Pam Abdy. Nelle ultime settimane, lo studio ha “blindato” Baz Luhrmann, all’indomani delle otto nomination ricevute dal suo Elvis, e lo sceneggiatore/produttore Akiva Goldsman con cui riprenderà le fila di due – potenzialmente – redditizi discorsi come i sequel di Io sono leggenda e Constantine.

M Night Shyamalan dice dunque addio alla Universal, la major della sua rinascita artistica e commerciale cominciata nel 2015 con The Visit dopo anni in cui la storia d’amore del regista con il pubblico pareva essersi interrotta. Un tema, quello dei suoi fallimenti al botteghino, sul quale anche il filmmaker ha potuto recentemente riflettere come vi abbiamo spiegato in questo articolo.

In base all’accordo, M Nigt Shyamalan e la sua casa di produzione con sede a Philadelphia, la Blinding Edge, svilupperanno progetti cinematografici che verranno prodotti o diretti dal filmmaker per la Warner Bros Pictures e la New Line Cinema. Attualmente in programma ci sono il nuovo film del regista, Trap, previsto per il 2 agosto del 2024, e The Watchers, l’esordio alla direzione di un lungometraggio di sua figlia Ishana Night Shyamalan che ha già all’attivo la regia di alcuni episodi di Servant, la serie Tv targata Shyamalan disponibile in streaming su Apple TV Plus. Ma non è tutto: fra i compiti della Blinding Edge ci sarà quello d’intensificare la produzione di prodotti di genere con taglio “d’autore”.

