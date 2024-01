Prima di diventare famoso come Peeta Mellark nei film di The Hunger Games, Josh Hutcherson aveva provato a essere scritturato per la parte del protagonista in The Amazing Spider-Man, poi andata a Andrew Garfield. Il giovane attore teneva moltissimo alla parte, e secondo alcune voci era anche la prima scelta della Sony. A causa dei suoi obblighi contrattuali per partecipare al sequel di Viaggio al Centro della Terra, però, perse la parte, nonostante una apparente dura lotta legale per liberarsi da tali obblighi. Anni dopo era emerso in rete il video del provino che aveva inviato alla casa di produzione, che potete vedere in quest’articolo.

A distanza di tempo, l’attore, in una recente intervista video con Wired, ha spiegato da dove nasce il filmato:

Ho fatto il provino per la versione di Andrew Garfield. Uno dei miei amici, che era stato la mia controfigura per alcuni film, è andato con me in una palestra di allenamento per stuntman chiamata 8711 e abbiamo deciso di riprendermi mentre facevo qualche stunt per Spider-Man. Non ho ottenuto [il ruolo], ma la cosa più assurda è stata che un mese dopo sono entrato nel cast di Hunger Games.

Potete vedere l’intervista qui sotto:

Recentemente, l’attore ha inoltre dichiarato di essere ancora disponibile a interpretare il supereroe in futuro: qui le sue parole.

