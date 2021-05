Anche, comearriverà contemporaneamente al cinema e in streaming su Disney+ con accesso VIP il prossimo 30 luglio.

A comunicare la cosa è stato lo stesso The Rock con un post su Instagram. Nel testo che accompagna il filmato la star scrive che “È un piacere poter dire che siamo tornato al cinema, ma è anche un piacere poter dire che stiamo venendo anche da voi”.

Deadline aggiunge anche qualche retroscena della decisione presa dalla major che ha discusso delle varie opzioni di release coi diretti interessati, ovvero i talent che hanno lavorato a Jungle Cruise. Alla fine si è scelta la distribuzione ibrida proprio perché data la situazione sanitaria in Europa e in Brasile, nessuno trovava sensato proporre il lungometraggio solo ed esclusivamente in sala mentre le strutture del Vecchio Continente e di buona parte dell’America del Sud non sono ancora in grado di operare al meglio (anche al netto delle varie misure di contenimento del contagio in queste timide fasi di riapertura).

In Jungle Cruise Dwayne Johnson vestirà i panni di Frank Wolff, capitano di un battello fluviale, mentre Emily Blunt sarà la dottoressa Lily Houghton, una determinata esploratrice in una missione di ricerca. Il cast del film comprende anche Edgar Ramirez e Jack Whitehall, con Jesse Plemons e Paul Giamatti.

Il progetto diretto da Jaume Collet-Serra è basato su una sceneggiatura di J.D. Payne e Patrick McKay (Star Trek Beyond), basata a sua volta su uno script di John Requa e Glenn Ficarra (Focus, Crazy, Stupid, Love).

Il film d’avventura è ispirato all’omonima storica attrazione di Disneyland, in California.

Quando attendete la pellicola con The Rock ed Emily Bunt? Potete dire la vostra, come al solito, nello spazio dei commenti qua sotto!

