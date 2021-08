LEGGI: la recensione di Jungle Cruise

Crescono gli incassi di: sabato il film Disney è rimasto in testa alla classifica staccando nettamente gli altri titoli e raccogliendo 206 mila euro, portandosi così a 551 mila euro in quattro giorni. Inevitabilmente, sarà il blockbuster con The Rock ed Emily Blunt a vincere il weekend.

Risale al secondo posto Old, che incassa altri 87 mila euro e sale così sopra il milione di euro complessivi. Al terzo posto apre Il signore degli anelli: Il ritorno del re in 4K, con 60 mila euro. Si tratta di un incasso inferiore all’incasso medio degli altri film, che hanno portato a casa rispettivamente 385 mila euro in cinque giorni e 300 mila euro in quattro giorni.

Quarta posizione per Black Widow, che incassa 47 mila euro e sale così a 4.5 milioni di euro complessivi, mentre al quinto posto I Croods 2 – Una nuova era incassa 46 mila euro e sale a 1.4 milioni di euro complessivi. Al sesto posto Possession – L’appartamento del diavolo incassa 34 mila euro e sale a 101 mila euro in quattro giorni. La classifica prosegue invariata, tranne per la decima posizione dove compare l’edizione restaurata di Caro diario, che incassa 6 mila euro e sale a 109 mila euro complessivi.

Il mese di luglio si chiude così con 13.5 milioni di euro e due milioni di biglietti staccati: una forte crescita rispetto a giugno (anche tenendo conto del giorno in più), quando sono stati raccolti 8.2 milioni di euro con quasi 1.3 milioni di presenze. La speranza è che il mese di agosto prosegua con la crescita, nonostante l’entrata in vigore del green pass prevista per il 6 agosto. C’è ancora molto terreno da recuperare: per fare un confronto, a luglio 2019 vennero incassati 27 milioni di euro con 4.3 milioni di biglietti staccati.

INCASSI ITALIA 31 / 7 / 2021

JUNGLE CRUISE – € 206.074 / € 551.853

OLD – € 87.217 / € 1.059.658

IL SIGNORE DEGLI ANELLI – IL RITORNO DEL RE 4K – € 60.467 / € 60.467

BLACK WIDOW – € 47.873 / € 4.567.085

I CROODS 2 – UNA NUOVA ERA – € 46.771 / € 1.449.517

POSSESSION – L’APPARTAMENTO DEL DIAVOLO – € 34.213 / € 101.491

LA NOTTE DEL GIUDIZIO PER SEMPRE – € 8.993 / € 824.879

THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA – € 7.195 / € 1.112.240

MARX PUÒ ASPETTARE – € 6.017 / € 107.452

CARO DIARIO – € 6.000 / € 109.842

Fonte: Cinetel