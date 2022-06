L’attrice ha parlato dello sviluppo del suo personaggio e del suo passato, lasciando intendere che potremmo vedere qualche scene aggiuntiva nell’edizione estesa, anche se per il momento non è chiaro se in home video il film arriverà con un’edizione speciale:

C’era una scena, che probabilmente sarà nell’edizione estesa, si spera, in cui si scopriva del suo tirapugni e della storia di un’intera avventura intrapresa in Sud Africa… dove si era procurata questo tirapugni. Molte cose di Kayla ricordano Indiana Jones, è stata ovunque, a volte per viaggi di lavoro, altre volte per passione.

[…]

Quando la incontriamo in questo film c’è qualcosa che si sta risvegliando in lei, perché è molto delusa dalla follia dell’uomo. […] C’è qualcosa che cresce in lei, che la porta a pensare: “Si può fare ancora qualcosa”, ed è una cosa che ho trovato di profonda ispirazione, perché tutti possiamo essere degli eroi.