C’è voluto un po’, ma, alla fine, Jurassic World: il dominio ha superato il miliardo di dollari al box-office diventando, ufficialmente, la terza pellicola ad aver oltrepassato il traguardo da quando è cominciata a Wuhan, in Cina, la pandemia ci nuovo Coronavirus. Gli altri due film che sono riusciti a raggiungere – e superare – quota un miliardo sono Spider-Man: No Way Home della Sony e dei Marvel Studios (1.9 miliardi) e Top Gun: Maverick, il kolossal di Joseph Kosinski prodotto dalla Paramount (1.45 miliardi).

Jurassic World: il dominio è diventato anche il secondo maggior incasso worldwide del 2022, dietro alla già citata pellicola con Tom Cruise. Il lungometraggio diretto da Colin Trevorrow è il settimo targato Universal ad aver toccato e superato quota un miliardo e il terzo ad averlo fatto nella saga di Jurassic Park i cui incassi complessivi sono ora arrivati a 6.02 miliardi di dollari.

Insieme a Minions 2, Nope, The Black Phone e The Bad Guys, il terzo Jurassic World ha permesso alla Universal di generare un giro d’affari, al box-office del 2022, da ben tre miliardi di dollari. È il primo studio ad ottenere un simile risultato dal 2019, prima della pandemia.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate di questo importante risultato ottenuto da una parte da Jurassic World: il dominio e, dall’altra, dalla Universal nel suo complesso? Se siete iscritti a BadTaste+ ditecelo nei commenti!

Se volete, potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

FONTE: Deadline