Dall’8 ottobre sarà disponibile su Amazon Prime Video, documentario sul noto artista.

Potete leggere tutte le informazioni sul progetto nel comunicato stampa qua sotto insieme alla prima immagine promozionale:

JUSTIN BIEBER: OUR WORLD SARÀ DISPONIBILE IN TUTTO IL MONDO

SU AMAZON PRIME VIDEO DALL’8 OTTOBRE

Il film racconta l’artista vincitore di Grammy Award Justin Bieber,

ed è diretto da Michael D. Ratner

CULVER CITY, California, 8 settembre 2021 – Amazon Studios ha annunciato l’uscita a livello globale di Justin Bieber: Our World, diretto dal pluripremiato regista Michael D. Ratner. Il documentario, rivelatore e coinvolgente, racconta da vicino la vita della superstar internazionale e il suo primo concerto dopo una pausa di tre anni, ed è prodotto da OBB Pictures dello stesso Ratner, Bieber Time Films e Scooter Braun Films. Justin Bieber: Our World debutterà in anteprima mondiale su Prime Video l’8 ottobre in oltre 240 Paesi e territori.

Justin Bieber: Our World conduce gli spettatori nel backstage, sul palco e nell’universo privato dell’icona musicale mentre si prepara per il concerto senza precedenti “T-Mobile Presents New Year’s Eve Live with Justin Bieber”. Dopo una pausa di tre anni dall‘ultimo show, e i luoghi che solitamente ospitano concerti chiusi a causa della pandemia, Bieber regala una performance elettrizzante per chiudere il 2020 sul tetto del Beverly Hilton Hotel con 240 ospiti e milioni di fan in collegamento streaming da tutto il mondo. Il film segue Bieber e il suo affiatato team nel mese che precede l’evento, tra le prove e la realizzazione di un palcoscenico monumentale nel rispetto di rigorosi protocolli di salute e sicurezza. Il documentario cattura anche momenti personali tra Bieber e sua moglie Hailey, in cui sono loro stessi a riprendersi.

“Esibirmi dal vivo e ritrovarmi in contatto con i miei fan attraverso la musica significa davvero molto per me”, ha dichiarato Bieber. “Soprattutto nell’ultimo anno, potermi mettereall’opera per condividere la mia capacità di portare un po’ di felicità alle persone durante un periodo così triste e brutto è stato importantissimo per me. Questo film documenta un momento intenso ed emozionante, in preparazione ad un ritorno sulle scene in un momento di grande incertezza. È tutto qui: ritrovarmi nuovamente con il mio team, superare gli ostacoli e mettere in piedi uno show speciale, circondato da amici e familiari”.

Ratner ha aggiunto: “Non potrei essere più orgoglioso della lunga partnership con Justin, con la squadra di Scooter Braun Films e dello sforzo collaborativo di tutti per rendere possibile il progetto. Amazon Studios è il partner ideale per condividere su scala globale questo film che emoziona e fa star bene. Assicuratevi di guardarlo a tutto volume”.

“Justin Bieber: Our World è un’istantanea inedita e sincera di Justin e delle persone a lui più vicine durante un periodo cruciale della sua vita e della sua carriera”, ha affermato Jennifer Salke, Head of Amazon Studios. “Il regista Michael D. Ratner è riuscito a catturare magnificamente il suo spirito attraverso momenti rari, sia sul palco sia nel dietro le quinte. Siamo entusiasti di invitare i fan di Bieber di tutto il mondo a vivere quello che rappresenta un ritratto davvero intimo di uno dei musicisti internazionali più iconici”.

Per la seconda volta in otto mesi, la superstar mondiale Justin Bieber ha recentemente raggiunto il #1 della Billboard Hot 100 con “Stay”, la straordinaria collaborazione con The Kid LAROI. “Stay”, il suo ottavo singolo a conquistare il primo posto, ha fatto la storia consacrando Bieber come più giovane artista solista a presenziare in classifica con cento successi. La hit “Peaches”, certificata disco di Platino, ha debuttato alla posizione #1 della Hot 100 e ha raggiunto il primo posto anche nelle classifiche Top 40 e Rhythmic Airplay. Il brano, con oltre 1 miliardo e mezzo di stream in tutto il mondo, è l’ultimo singolo estratto da “Justice”, ottavo album in studio di Bieber, ai vertici delle classifiche internazionali, che ha esordito al #1 della Billboard 200. A inizio anno, Justin Bieber è entrato nella storia come primo artista maschile solista a debuttare al primo posto sia nella classifica degli album Billboard 200 sia in quella dei singoli Billboard Hot 100. Al suo debutto, “Justice” si è confermato il disco più ascoltato in 117 paesi, contando ad oggi oltre 6 miliardi di ascolti. Con più di 75 miliardi di ascolti in streaming nella sua carriera e oltre 70 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, Bieber si impone come uno dei maggiori artisti internazionali. È l’artista #1 su YouTube, con oltre 60 milioni di iscritti a livello globale e il #1 su Spotify, con oltre 75 milioni di ascoltatori mensili.

Justin Bieber: Our World segue Demi Lovato: Dancing with the Devil, l’ultimo film di Michael D. Ratner, da lui stesso prodotto, film di apertura del SXSW 2021 acclamato dalla critica. Ratner è fondatore e CEO di OBB Media, la parent company di OBB Pictures, e intrattiene un lungo rapporto professionale di successo con Bieber, con il quale ha già collaborato assumendo la guida e facendo da executive producer di Justin Bieber: Seasons, l’anteprima YouTube Originals più vista al mondo, e il suo seguito Next Chapter. Ratner ha anche diretto il videoclip di “Intentions”, il singolo realizzato con Quavo nominato ai VMA, che ha conquistato oltre mezzo miliardo di views, secondo estratto dall’album “Changes”, sempre primo in classifica. Altri importanti progetti di Ratner includono Cold As Balls di Kevin Hart, che ha ottenuto più di 1 miliardo e mezzo di visualizzazioni, Historical Roasts di Netflix e il video musicale nominato ai VMA “Dancing with the Devil”, title track dell’ultimo progetto discografico di Demi Lovato.

La produzione di Justin Bieber: Our World è affidata a Ratner, Scott Ratner, Kfir Goldberg e Andy Mininger per OBB Pictures, con Scooter Braun, Allison Kaye, Scott Manson e Jennifer McDaniels come executive producer per Scooter Braun Films. Justin Bieber anche è executive producer. I co-executive producer sono Jules Ferree, Nick DeMoura, Rory Kramer, Jillian Halterman e Rick Faigin.