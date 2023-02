Justin Hurwitz, compositore di Babylon, vorrebbe collaborare con Damien Chazelle a un film d’azione

Il compositore Justin Hurwitz è il collaboratore abituale di Damien Chazelle, per cui ha scritto le colonne sonore di tutti i suoi film, compreso l’ultimo, Babylon (LEGGI LA RECENSIONE), per cui ha ricevuto una nomination all’Oscar. L’artista, nelle pellicole del regista, è prevalentemente ricorso al jazz, e ora, per il prossimo progetto, vorrebbe cimentarsi in qualcosa di diverso.

Ecco quanto ha dichiarato in un’intervista con Screen Rant:

Spero di poter esplorare nuove cose. Aspetto di sapere cosa vuole fare Damien; credo che stia pensando a cosa vuole scrivere dopo. Mi piace imparare cose nuove. Per First Man è stato bello allontanarsi dal jazz e imparare. Non avevo mai usato nulla di elettronico, quindi usare il theremin, alcuni sintetizzatori modulari e giocare con i plugin e altre idee produttive è stato davvero divertente. Ci sono persone che hanno passato tutta la vita a imparare queste cose, e io voglio migliorare, quindi spero di poter esplorare altre produzioni e cose sull’elettronica; mi piacerebbe migliorare in queste cose. Per quanto riguarda il genere, forse un film d’azione o d’avventura o qualcosa di simile sarebbe divertente. Mi impegno in qualsiasi cosa faccia Damien, quindi qualsiasi cosa voglia fare, la farò. Ma mi piace esplorare cose nuove, imparare nuovi generi e nuovi modi di scrivere musica, quindi spero che con ogni film ci sia qualcosa di nuovo da esplorare.

Vi ricordiamo che Babylon è uscito nei cinema italiani lo scorso 19 gennaio. ll film, della durata di 3 ore e 8 minuti, segue le storie di diversi personaggi ai vertici e ai margini di Hollywood nel 1926, a partire dalla fine dell’era del cinema muto fino al debutto dei cosidetti “talkie”, ovvero i film con il sonoro. Nel cast anche Brad Pitt, Margot Robbie, Jean Smart, Jovan Adepo, Li Jun Li e Tobey Maguire.

FONTE: Screen Rant