Abbiamo già riportato alcune dichiarazioni fatte da Ralph Macchio, lo storico interprete della saga di Karate Kid, durante il press tour collegato al lancio del suo libro di memorie Waxing On. Nello specifico abbiamo riportato le sue parole di pentimento per come, all’epoca, venne liquidato il personaggio di Ali Mills interpretato da Elisabeth Shue (ECCO TUTTI I DETTAGLI) e le più assurde idee per i sequel di Karate Kid che gli sono state proposte nel tempo.

In una nuova intervista, Ralph Macchio, che possiamo trovare trovare in streaming su Netflix con la serie sequel di Karate Kid, Cobra Kai, ha invece raccontato che, nel novero dei concept che sono stati portati alla sua attenzione anni fa, ce n’è uno che, per quanto strampalato e folle sulla carta, oggigiorno sarebbe invece più percorribile: il crossover fra Karate Kid e Rocky. Un concept che, secondo l’attore, pareva assurdo ieri, ma che, in virtù di quello che vediamo fare oggi dall’industria dell’intrattenimento in quanto a universi e multiversi condivisi, era in realtà molto avanti.

Spiega la star:

Hanno entrambi dei figli alquanto incasinati e s’incontrano da qualche parte fra Philadelphia e Newark. La ragione per cui cito questa cosa è perché era un’idea partorita da veri scrittori. Ed era appoggiata anche da degli alti papaveri dello studio per cui c’era la volontà di trovare un senso alla questione fino a che qualcuno non fece notare che era una trovata un po’ strampalata. Il motivo che mi porta oggi ad amare questo esempio è che ci ritroviamo Batman e Superman che ballano il tango insieme. Poi fare quello che vuoi coi multiversi, pensa a Spider-Man, per cui era una trovata molto avanti, per quanto folle potesse apparire in quei giorni. Nel libro scrivo che è qualcosa che ha più a che fare cin i fan che vogliono rivedere questi personaggi e meno col trovare una nuova grande idea. Dopo qualche decennio, i fan hanno ritrovato questi personaggi ed è alquanto straordinario.

Vi ricordiamo che Rocky (e Rocky 5) e i primi tre film di Karate Kid sono stati diretti dallo stesso regista, John G. Avildsen. Nel nostro speciale dedicato al primo film con Ralph Macchio, che potete leggere qui, vi raccontiamo anche di come Sylvester Stallone abbia sempre preso in giro Robert Mark Kamen, lo sceneggiatore della saga, dicendogli che con il primo Karate Kid aveva sostanzialmente… rifatto Rocky!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Uproxx