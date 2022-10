Karate Kid: Ralph Macchio non sa nulla sul nuovo film

A metà settembre, la Sony ha annunciato l’arrivo, nel 2024, di un nuovo film di Karate Kid, il ben noto franchise nato nel 1984 con il film di John G. Avildsen interpretato da Ralph Macchio, Pat Morita, William Zabka e Martin Kove.

Un film che, a quanto pare, non sarà in alcun modo collegato con Cobra Kai, la popolare serie Tv sequel che Sony Television realizza in esclusiva per Netflix (ECCO LA SCHEDA DELLA SERIE TV).

In una nuova intervista rilasciata a Entertainment Weekly, Ralph Macchio ha spiegato di non avere informazioni circa quello che lo studio intende fare con questo nuovo Karate Kid.

Non ho altre informazioni. È troppo presto per sapere di cosa parlerà il film. È una cosa che sta avvenendo mentre mi poni la tua domanda. Penso che saprò dirti se sarò coinvolto in una qualche maniera quando anche io saprò se sarò coinvolto o meno nel progetto.

FONTE: Entertainment Weekly