Ke Huy Quan ha avuto difficoltà a trovare un nuovo ruolo dopo Everything Everywhere All at Once

Everything Everywhere All at Once

Ospite del The Late Show with Stephen Colbert, Ke Huy Quan ha raccontato le sue difficoltà nel trovare un nuovo ruolo dopo Everything Everywhere All at Once (LEGGI LA RECENSIONE). Le riprese del film de I Daniels sono infatti terminate nel marzo 2020, e successivamente l’attore, durante il lockdown, ha sostenuto diversi provini, senza però ottenere nessun ingaggio.

Ecco le sue parole:

Ero a casa [durante la pandemia] come tutti gli altri, cercando di stare al sicuro, e facevo provini a destra e a manca, inviando self-tapes. La cosa interessante è che non sono riuscito a ottenere un solo lavoro. Non non sono stato mai richiamato. Nessuno mi voleva. In effetti, ero così preoccupato, perché stavo vivendo tutto quello che avevo vissuto da bambino quando facevo i provini e non riuscivo a ottenere un lavoro. Per questo mi sono allontanato. Quando lavori con Steven Spielberg, Harrison Ford e George Lucas, le cose non possono che peggiorare, ed è esattamente quello che è successo.

Di seguito, il video dell’intervista all’attore:

Ricordiamo infatti che, dopo aver debuttato al cinema da ragazzino in Indiana Jones e il tempio maledetto, Ke Huy Quan è apparso in poche altre pellicole, fino appunto a Everything Everywhere All at Once, che lo ha riportato alla ribalta e gli ha fatto ottenere una nomination agli Oscar come miglior attore non protagonista. Prossimamente, vedremo infatti Ke Huy Quan nella seconda stagione della serie Marvel Loki e nello show American Born Chinese, in arrivo su Disney+.

Uscito nelle sale americane a fine marzo, Everything Everywhere All At Once ha raggiunto i 100 milioni di dollari al botteghino, diventando il titolo col maggiore incasso della A24. In Italia è invece arrivato lo scorso 6 ottobre ed è tornato nei cinema il 2 febbraio. Il film ha ottenuto in totale 11 nomination agli Oscar, tra cui quella per il miglior film, miglior regia (Daniels), la miglior attrice (Michelle Yeoh), la miglior attrice non protagonista (Jamie Lee Curtis e Stephanie Hsu). Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Ke Huy Quan? Lasciate un commento!

FONTE: Youtube