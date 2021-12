Nonostante sia considerato uno dei maestri viventi dell’horror e della fantascienza,ha diretto il suo ultimo film, The Ward, ormai più di 10 anni fa, per dedicarsi poi alla sua attività di compositore (che comprende anche le musiche dei nuovi capitoli della serie di Halloween, da lui iniziata nel 1978). Un suo ritorno alla regia sarebbe però gradito non solo ai tanti fan… ma anche agli stessi attori che hanno lavorato con lui.

In una recente intervista con Comicbook.com, Keith David, interprete in Essi vivono e La cosa, ha infatti condiviso il suo entusiasmo in merito alla possibilità di tornare a collaborare col regista prima o poi nel futuro:

Ho adorato lavorare con John Carpenter. E il suo cinema, in realtà, è più fantascientifico che horror. Mi piacerebbe…perfino interpretare una delle sue creature. Tipo quelle di Essi vivono, dove si tolgono la maschera. Non mi ricordo se fosse Ai confini della realtà o The Outer Limits, dove c’era un episodio così, dove si tiravano indietro la testa e, di punto in bianco, si vedeva il teschio. Mi ha sempre fatto venire un colpo!

Essi vivono, uscito nelle sale nel 1988, racconta di un operaio disoccupato che viene in possesso di un paio di strani occhiali neri, grazie ai quali scopre che molte persone sono in realtà degli extraterrestri che cercano di condizionare l’umanità con messaggi subliminali. Una storia che potrebbe funzionare ancora oggi, tanto che alcuni fan si chiedono se vedrà mai alla luce un sequel o un reboot. Ecco cosa ne pensa David:

Beh, sono molto diffidente quando si parla di remake, ma tutto dipende da cosa ne si fa. Alcune re-invenzioni sono state piuttosto incredibili. Non tutte: quelle in cui i realizzatori mantengono l’integrità dell’originale, anziché provare a fare qualcosa di molto diverso. Per girare un remake, bisogna onorare l’integrità dell’originale. E quando accade questo, allora accadono cose incredibili. Ottieni nuova energia e nuovi attori. Ma è la storia che deve essere la star.

FONTE: CB