Fra i tanti ruoli indimenticabili interpretati da Kevin Bacon nel corso della sua carriera, quello di Ren McCormack in Footloose, la pellicola del 1984 di Herbert Ross, potrebbe tranquillamente rientrare nella Top 3 di tanta gente. D’altronde, è anche quello che ha contribuito a far sì che l’attore diventasse un vero e proprio eroe per Peter Quill, il personaggio interpretato da Chris Pratt ne I Guardiani della Galassia, che ha per lui una vera e propria fissa, come testimoniato anche dall’Holiday Special disponibile in streaming su Disney+.

La fine dello sciopero degli attori è stata dunque un’occasione perfetta per Kevin Bacon per riproporre una “nuova messa in scena” di una delle più iconiche scene di ballo di Footloose come potete constatare voi stessi con il video che la star ha pubblicato su Twitter.

Questa citazione a Footloose è stata fatta da Kevin Bacon in quello che, presumibilmente, è uno stabile presente nell’enorme fattoria in Connecticut dove risiede con sua moglie, l’attrice Kyra Sedgwick. Tempo fa la star aveva raccontato, ospite di Literally, il podcast dell’attore Rob Lowe, un curioso aneddoto su un edificio presente nella sua proprietà che ha dovuto demolire in quanto “infestato” da un fantasma. Trovate tuti i dettagli della vicenda in questo articolo.

