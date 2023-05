Qualche giorno fa, il canale YouTube della Marvel ha pubblicato un video di una ventina di minuti in cui il boss dei Marvel Studios Kevin Feige e il regista dei primi due Iron Man Jon Favreau chiacchierano a ruota libera in occasione dei quindici anni dall’arrivo nelle sale cinematografiche del lungometraggio con Robert Downey Jr che ha dato il via al Marvel Cinematic Universe.

Sempre nello stesso video, Kevin Feige e Jon Favreau discutono anche di come l’arrivo nei cinema del primo Transformers abbia influenzato Iron Man in quanto a effetti speciali e a visualizzazione dell’armatura dell’alter ego di Tony Stark.

Riuscire a mostrare sul grande schermo in maniera convincente l’armatura era, difatti, una delle maggiori preoccupazioni della neonata divisione cinematografica della Casa delle Idee. Poi però, nota Favreau, gli avanzamenti nella computer grafica visti nel primo Transformers di Michael Bay hanno fugato ogni dubbio:

Le superfici dure rifatte al computer erano incredibilmente convincenti e così abbiamo pensato “Ok, potrebbe essere arrivato il momento in cui tutto combacia”.

Un aspetto, quello dell’importanza degli avanzamenti degli effetti speciali cinematografici, che Jon Favreau ha esaltato anche durante la nostra intervista fatta qualche settimana fa durante il junket virtuale per la terza stagione di The Mandalorian. La trovate direttamente qua sotto.

