Dal red carpet di The Marvels a Las Vegas, Kevin Feige ha parlato anche del possibile ritorno nel Marvel Cinematic Universe di Robert Downey Jr e Scarlett Johanson.

Forse, nei giorni scorsi, avete letto il nostro pezzo focalizzato sulla crisi che, attualmente, viene affrontata dai Marvel Studios e sulle varie modalità attraverso le quali Kevin Feige and company starebbero cercando di superare questa fase e, fra le varie mosse prese in esame, in aggiunta all’introduzione dei Fantastici 4 e degli X-Men, ci sarebbe anche il ritorno degli Avengers originali.

Quando Entertainment Tonight gli ha posto una domanda in merito, il boss dei Marvel Studios ha così risposto:

La verità è che non abbiamo discusso di questa cosa. Stiamo lavorando a un progetto con Scarlett. Amo Robert, fa parte della famiglia. Ma per quanto riguarda un suo ritorno, staremo a vedere.

Uno “staremo a vedere” che pare decisamente lasciare la porta aperta alla possibilità.

Il progetto con Scarlett Johanson a cui fa riferimento Kevin Feige è quello di cui ha parlato anche l’attrice qualche mese fa che non la vedrà coinvolta nelle vesti di Vedova Nera, bensì in quelle di produttrice (ECCO I DETTAGLI).

Quanto a Robert Downey Jr, giusto una manciata di giorni fa, una delle autrici del libro MCU: The Reign of Marvel Studios spiegava che, a suo modo di vedere, il possibile Oscar che Robert Downey Jr potrebbe portarsi a casa per Oppenheimer renderebbe più complicato un suo ritorno nell’universo della Marvel perché potrebbe finire per avere altre priorità professionali. Ma in casi come questi, sappiamo bene che a Hollywood si tratta solo di stabilire la cifra più adatta da scrivere sull’assegno d’ingaggio…

FONTE: Entertainment Tonight su X

