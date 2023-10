Momenti di panico per Kevin Spacey, fortunatamente senza conseguenze. Durante un discorso al Tashkent International Film Festival, nella capitale dell’Uzbekistan (via TMZ), l’attore 64enne ha infatti raccontato di aver avuto sintomi simili a quelli di un attacco cardiaco mentre visitava museo locale. “Stavo guardando questi straordinari affreschi sulle pareti e all’improvviso ho sentito l’intero braccio sinistro intorpidirsi per circa otto secondi“, le sue parole. Si è così sottoposto a “una serie di esami“, tra cui una risonanza magnetica. “Adesso tutto è risultato completamente normale e sono ovviamente grato che non si tratti di qualcosa di più grave”.

Interpellato da The Wrap sull’accaduto, l’attore ha poi riflettuto su come quest’ultimo gli abbia offerto una nuova prospettiva sull’esistenza. “Mi ha anche fatto fermare un attimo e pensare a quanto sia fragile la vita per tutti noi, e quanto sia importante che ci uniamo, che ci sosteniamo a vicenda, che facciamo quello che possiamo per la prossima generazione“.

Vi ricordiamo che lo scorso luglio Spacey è stato assolto dalle accuse di molestie sessuali nel processo che era in corso nel Regno Unito (qui tutti dettagli) mentre a dicembre era stato prosciolto dall’accusa di molestie verso Anthony Rapp (qui tutti i dettagli). A causa delle numerose accuse ricevute allo scoppio dell’era #MeToo, l’attore era stato infatti licenziato dalla serie House of Cards e aveva visto la sua carriera azzerarsi negli ultimi anni.

