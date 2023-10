A una settimana abbondante dall’arrivo nei cinema di Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese è intervenuto come ospite da Zane Lowe nello studio di Apple Music per parlare a tutto tondo della sua ultima pellicola, del suo amore per il cinema e la musica.

Ricordiamo che anche se Killers of the Flower Moon è arrivato nei cinema con Paramount in nordamerica e altri mercati (e 01 in Italia) è stato prodotto proprio da Apple che, prossimamente, lo proporrà in streaming esclusivo su Apple TV+.

L’ufficio stampa di Apple Music ha fornito una praticissima trascrizione in italiano dei passaggi salienti ce vi proponiamo a seguire.

Martin Scorsese si racconta da Zane Lowe nello studio di Apple Music

Martin Scorsese su se “Killers of the Flower Moon” sia il film più importante che abbia realizzato…

Bene, il punto è, l’arte deve essere “importante” nell’immediato? L’arte dovrebbe essere importante sempre. Capisci? E poi perderà importanza, e poi potrebbe tornare a essere importante. Si potrebbe parlare della letteratura. Si potrebbe parlare del fatto che Herman Melville abbia smesso di scrivere. Non mi sto paragonando a lui, sto solo dicendo che si potrebbe parlare del fatto che Van Gogh abbia venduto un solo dipinto. Si potrebbe continuare all’infinito in questo modo. Quindi dobbiamo pensare in termini di importanza. Sono molto, molto soddisfatto in un certo senso che questo film sia passato attraverso il corso degli eventi e del tempo e della pandemia, ed è così che il film ha finalmente trovato la sua strada verso il pubblico in questo momento. Non era pianificato, ma sembra un momento fortunato, e sono molto felice perché penso che, per affrontare di nuovo la tua idea di importanza, mentre eravamo nella storia ero molto, molto consapevole, ed è una delle ragioni per cui all’inizio ho esitato nel farlo. Ero molto consapevole perché capivo che c’era molto di più nella storia di una serie terrificante di eventi. Attraverso gli Osage, se riuscivo a riportare la loro storia, potevamo far riflettere su chi siamo come esseri umani… quindi, in un certo senso, far riflettere macroscopicamente sulla nostra bramosia in quanto esseri umani? Penso che sia a quel punto che mi sono costretto a continuare. Leo mi ha seguito in questo, Leo semplicemente mi ha seguito.

Martin Scorsese e il suo amore per la musica sin da giovane…

Allora, è iniziato quando… sono nato nel ’42, poi nel 1945 ho contratto l’asma. Non mi è stato permesso di fare sport, non mi è stato permesso di correre in giro, non mi è stato permesso… Bisognava fare attenzione, i bambini possono avere crisi di risate e poi hanno gli spasmi, e anche quello non si poteva fare perché inizi a non riuscire a respirare. E i miei genitori, persone della classe operaia, non avevano… Leggevano, ma non avevano libri in casa. Quindi sono la radio e i dischi fotografici – alla radio ascoltavo programmi come “Gangbusters”- a cui facciamo riferimento alla fine del nostro film. Anche se il film è ambientato nel 1933-34. Ok. I dischi erano qualcosa. I dischi erano, soprattutto quelli che mi venivano in mente, quelli di quando avevo quattro, cinque, sei anni. Cos’era? La musica swing di Benny Goodman? Il Quartetto di Benny Goodman, “Avalon”, la maggior parte di “King Porter Stomp”, tutte quelle cose lì. Ma soprattutto Django Reinhardt, nel Quintetto del Club Caldo di Francia, c’erano cinque 78 giri, entrambi i lati, li ascoltavo in continuazione. E da bambino, non sapevo che era un gruppo di strumenti a creare il suono. Pensavo fosse un solo suono.

Martin Scorsese sulle sue prime influenze cinematografiche…

Negli anni ho raggiunto un equilibrio tra il mio adottare e il mio farmi ispirare dai film prodotti a Hollywood, spettacoli grandiosi, a volte psicodrammi intensi come “Viale del Tramonto” o “Il bruto e la bella”, cose del genere. Questi sono stati film chiave che ho visto all’età di 10, 11, 12, 13 anni. E poi ci sono stati questi film del neorealismo italiano, che ho visto quando avevo cinque o sei anni in televisione, su un piccolo televisore in bianco e nero da 16 pollici.

Martin Scorsese sull’influenza dell’iconico film-concerto “The Last Waltz”, sulla collaborazione con Robbie Robertson e sulla sfumatura tra documentari e lungometraggi…

…è stato un evento, non solo un evento musicale. È stato un evento culturale. Ma qui, quando dici che stai facendo un film su una band, o che hai Muddy Waters lì in piedi, o che Joni sta suonando “Coyote” davanti a te, osservi tra le righe. Osservi cosa fanno i musicisti con gli occhi, con le bocche e come muovono la testa, come si mettono in fila. Non passi subito al chitarrista. Non passi subito alla tastiera, nel modo in cui guardi. Tieni il più possibile. Tanto quanto puoi. E così con il 16mm, ci abbiamo pensato, ma è successo “qualcosa”. Ho conosciuto un po’ Robbie… Insieme eravamo pazzi, forse eravamo pazzi in modo diverso… Non posso davvero parlare molto per lui, ma insieme, non eravamo così pazzi, ovviamente. Quindi mi è venuta l’idea, “Facciamolo in 35 millimetri”, e non era mai stato fatto. Non era mai stato fatto prima, quel tipo di concerto. C’era il film di Elvis dei Fratelli Sanders, credo che abbiano fatto Elvis a Vegas in 35 millimetri, ma era abbastanza controllato. Il nostro… sarebbe stato diverso. Comunque, il vantaggio che avevamo era che sapevamo chi sarebbe stato sul palco e dove si sarebbe piazzato e se si sarebbe mosso. Non era un gruppo che ballava sul palco. La band non faceva così. Non c’era sempre un cantante principale. In una canzone avevi quattro voci, è interessante, che facevano lo stesso personaggio, tra l’altro. In qualche modo… Jonathan, hanno raccolto i soldi e la UA ci ha supportato, Eric Plescow, Mike Medavoy. Avevano finito “New York, New York”, stavano terminando “Apocalypse Now”, stavano iniziando “Heaven’s Gate” e “Toro scatenato”. Avevano già dato il via a “Toro scatenato”. Quindi questo è successo un po’ più tardi, “Toro scatenato” è arrivato dopo, ma quello era lo studio che permetteva queste cose.

Martin Scorsese su Robbie Robertson che si è arrabbiato con lui per aver apprezzato il punk rock…

Si è arrabbiato quando mi è piaciuto il movimento punk. Stavamo vivendo insieme nella mia casa, una piccola casa su Mulholland Drive, e lui veniva e a volte diceva, “Abbassa il volume, è troppo forte”. E io dicevo, “Ma sono i Clash”. Lui diceva, “Non mi interessa”. Diceva, “Non mi interessa. Non hanno nessuna musicalità, nessuna. Non sanno suonare la chitarra. Non sanno suonare la batteria”. Io dicevo, “Non importa”. Mi ha concesso Elvis Costello, però. Lo ha permesso. Quando gli ho fatto vedere l’album, siamo andati nel vecchio Tower Records, io e Jay Cox, che era un critico cinematografico e stava iniziando a scrivere critica musicale rock per Time Magazine. Abbiamo guardato e abbiamo visto tutta questa musica punk inglese, ci siamo guardati in giro e lui ha detto, “Prendi quello, The Jam. Prendi quello, The Clash. Deve essere qualcosa”, e poi abbiamo visto questo Elvis Costello. Lui diceva, “Prendi questo perché con quel nome, meglio che sia bravo”.

Martin Scorsese sull’iconico uso di “Layla” in ‘Quei bravi ragazzi’ e sulla collaborazione con grandi compositori nel corso della sua carriera…

Zane Lowe: Sarebbe davvero sciocco da parte mia non parlare di “Layla” e non parlare della chimica che quel momento ha in “Goodfellas” alla fine e del modo in cui funziona così splendidamente in tutto il film. E la domanda che ho sempre voluto farti, perché so come mi ha fatto sentire e come ha fatto sentire milioni di altre persone, cosa si prova quando lo vedi per la prima volta? Non nella tua testa, ma quando la chimica di quella musica… Martin Scorsese: Oh, è diverso da qualsiasi cosa tu abbia mai provato, in un certo senso è una di quelle cose pazze che ti fanno venire voglia di dipingere, creare musica, creare letteratura. È un qualcosa che accade. Devo dire che a volte uso la parola come uno scherzo, ma in un certo senso supera ciò che stai facendo. Lo fai davvero. Sei in un altro universo. E ho suonato quella musica sul set per quei colpi. È stata suonata per strada e quindi anche la troupe l’ha sentita. “Layla” era qualcosa che amavo. Inoltre, non conoscevo la storia di “Layla”. Non lo sapevo. Ho solo inserito l’ultima parte… il batterista l’ha fatta e l’ha fatta tutta, ed Eric Clapton, tutti quei ragazzi erano davvero simpatici, hanno detto, “Ok, di solito non diamo l’ok per questa canzone”, ma lo hanno fatto per quella volta. Ho avuto l’opportunità di lavorare con grandi compositori, ovviamente… Elmer Bernstein, naturalmente… Bernard Herrmann, Howard Shore e Philip Glass. Ma ora sono passati 27 film. Principalmente faccio io le colonne sonore.

Martin Scorsese sull’evoluzione delle anteprime cinematografiche…

A New York, normalmente in quegli anni andavamo al Russian Tea Room, e mangiavamo un po’ di caviale e bevevamo champagne. Si parla di 40 anni fa. Dopo un po’, non ci sono più state anteprime del genere. Tranne quando avevo 13 anni e mio cugino mi aveva portato a vedere una grande première di Hollywood al Roxy Theatre nel 1956, se ricordo bene. Era il 1955, ed era “Il Gigante”, che ovviamente ha influenzato molto questo film. E, in qualche modo, era riuscito a procurarsi un biglietto e a convincere uno degli uscieri che aveva perso l’altro biglietto, chiedendogli se poteva farci entrare. E siamo entrati per vedere “Il Gigante”. Quelli erano i giorni delle première di Hollywood, della vecchia Hollywood. Le persone urlavano quando Rock Hudson scendeva dalla macchina, urlavano anche per James Dean, che era appena morto. E siamo entrati lì e all’improvviso c’è stata un’esperienza che ci ha cambiato la vita, sul grande schermo del Roxy Theatre. L’epica dei film americani in un certo senso. Diversi, perché ne ha realizzati tre. È una trilogia, “Un posto al sole”, “Mezzogiorno di fuoco” e “Il Gigante”. George Stevens. In ogni caso, quella sì che è stata una première. Abbiamo avuto alcune première del genere nel corso degli anni, ma ora è diventato un momento di riflessione più tranquilla, per così dire, insieme alla famiglia e a qualche amico che ha realizzato il film. Ecco la direzione che abbiamo ora.

