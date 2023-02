Killers of the Flower Moon: Cannes vorrebbe il film che, però, sarebbe troppo lungo per il Festival

Killers of the Flower Moon

La domanda “Quando uscirà Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese” è ancora senza una risposta. Con l’approssimarsi della Notte degli Oscar e della fine della stagione autunnale e invernale dei premi è arrivato il tempo di cominciare a rivolgere l’attenzione verso il Festival di Cannes. E proprio dalla Croisette arrivano alcune indiscrezioni sul debutto dell’attesissimo kolossal del regista italoamericano nel circuito festivaliero.

Secondo Shwobiz411, gli organizzatori di Cannes vorrebbero ospitare l’anteprima mondiale dell’opera che, a quanto pare, non sarà né in competizione né nella serata inaugurale. Lo scopo sarebbe quello di avere la prima volta pubblica di un film che porterebbe sul red carpette della kermesse un trio leggendario come quello composto da Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

C’è però un problema. Attualmente, la pellicola durerebbe troppo con un montaggio che si assesta intorno alle 3 ore e venti minuti. Un minutaggio eccessivo per il festival che, a quanto pare, starebbe attendendo di vedere se Scorsese e la sua storica montatrice, Thelma Schoonmaker, riusciranno ad accorciarlo. Cannes avrebbe inoltre richiesto a Apple, che produce il film, una release cinematografica con tutti i crisimi e non solo qualche giorno di anteprima in sala prima del debutto in streaming su Apple TV Plus.

Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons e John Lithgow, racconta la storia dell’assassinio di numerosi membri della Osage Nation, una zona ricca di insediamenti petroliferi; una misteriosa serie di crimini brutali che divennero noti come “il regno del terrore di Osage”.

