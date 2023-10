Con lo sciopero degli sceneggiatori ormai ufficialmente terminato, il regista e sceneggiatore Rian Johnson si è finalmente potuto rimettere al lavoro su Knives Out 3, il terzo capitolo della sua saga di gialli antologici con protagonista il Benoit Blanc di Daniel Craig.

Il regista ne ha brevemente parlato in un profilo di The Wrap dedicato al nuovo incubatore creativo che Rian Johnson e il suo abituale socio Ram Bergman hanno avviato. Parlando di Knives Out 3, Johnson dice:

Sta andando avanti. Ovviamente non potevo lavorare durante lo sciopero, e, ora che è finito, mi sto immergendo a pieno regime nel lavoro, quindi sta procedendo. Ho l’idea di base, ho l’ambientazione, ho bene in mente come sarà. Ora si tratta solo di scriverlo davvero!

Chiaramente, con lo sciopero degli attori ancora in essere, non sappiamo quando potranno partire le riprese.

FONTE: The Wrap

