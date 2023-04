Russell Crowe ha parlato con CBR del film Sony dedicato a Kraven il cacciatore in arrivo al cinema il prossimo ottobre.

L’attore non si è sbilanciato, ma ha preannunciato un film inaspettato. “Ne ho parlato con J.D. Chandor, il regista, che è davvero emozionato per quello che c’è in serbo ed emozionato per come il pubblico reagirà” ha spiegato. “Posso dire che… una delle cose che mi ha detto è che è un mondo inaspettatamente cupo“.

Diretto da J. C. Chandor, Kraven il cacciatore sarà al cinema il 5 ottobre 2023. Nel cast troviamo Aaron Taylor-Johnson nei panni di Kraven, oltre a Russell Crowe, Ariana De Bose (Calypso), Fred Hechinger (che sarà Camaleonte) e Christopher Abbott (Straniero).

