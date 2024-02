Lo scorso anno, La casa – Il risveglio del male si è guadagnato il primato di uno dei film di maggiore successo al box office del franchise, lasciando I fan a chiedersi se questo porterà ad altri progetti o meno.

Lily Sullivan, co-protagonista del film, ha parlato della saga in un’intervista per ComicBook, durante la promozione del suo ultimo film, Monolith, affermando che, sebbene non ci sia nulla di certo, il franchise è aperto a molteplici soluzioni per il futuro e sono tutte valide:

Ci sono state tante, tantissime discussioni riguardo il futuro del franchise, tantissime possibilità, tantissime strade alternative da percorrere, e ognuna di queste è divertente e fantastica. Quindi qualsiasi cosa si deciderà di portare avanti, ne sarò entusiasta. Non posso dire molto altro a riguardo per ora, ma, sì, sono molto emozionata. Finché non fai quel passo, sta ai capi supremi dell’universo di La casa decidere. È così che stanno le cose. È la grande benedizione e maledizione di questa industria, il dover compiere il primo passo verso l’ignoto.

