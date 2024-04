Durante la premiere del suo Infested (in Francia e in lingua originale Vermis), il regista Sébastien Vaniček ha fatto due chiacchiere con ScreenRant riguardo al futuro del franchise di La casa.

Vaniček, scelto infatti per portare avanti il prossimo capitolo della saga, ha risposto molto cautamente alla domanda sui possibili collegamenti tra il prossimo film spin-off e i suoi predecessori, rimanendo molto vago e non riuscendo a dare una vera e propria risposta a riguardo, come potete leggere a seguire:

Vorrei davvero tanto potere rispondere a questa domanda, ma siamo solo nella fase iniziale di scrittura, e perfino noi abbiamo ancora tante domande senza risposta. Stiamo solo buttando giù un sacco di idee, con il mio co-sceneggiatore, lo stesso di Infested, quindi già il potere lavorare con la mia squadra è un grande vantaggio. Ma stiamo ancora costruendo la storia, i personaggi e tutto il resto e ne stiamo parlando tra noi. Abbiamo tantissime idee che arrivano da tante parti diverse. Quindi per il momento siamo ancora nella fase esplorativa, stiamo ancora giocando con la sabbia ma non abbiamo ancora “costruito un castello”, stiamo solo scegliendo la sabbia migliore e la stiamo portando da noi, una volta che ne avremo quanta ne serve, inizieremo a costruire.

Le riprese potrebbero partire per la fine del 2024 in maniera tale da portare il film nelle sale ad Halloween del 2025.

