La Mummia 4: Brendan Fraser è pronto a un altro film con Michelle Yeoh

Tornato alla ribalta grazie a The Whale, prossimamente nei cinema italiani, Brendan Fraser ha risposto a numerose domande nel corso degli ultimi mesi in merito alla possibilità di girare un altro film di La Mummia.

Durante il podcast Awardist (come riporta EW) l’attore si è detto disposto a girare La Mummia 4 con Michelle Yeoh, apparsa nel terzo capitolo:

L’idea mi alletta. Sono sempre alla ricerca di lavoro, manca solo un’idea giusta. Credo di non essere stato mai tanto popolare e tanto disoccupato come lo sono ora. Diffondete il verbo!

Rivedremo Brendan Fraser in The Whale, il nuovo film di Darren Aronofsky presentato allo scorso Festival di Venezia, che in Italia arriverà il 23 febbraio.

