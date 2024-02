In un’intervista con CB, Brian Henson, figlio del regista Jim, ha commentato un dettaglio molto discusso riguardante il personaggio di David Bowie in Labyrinth. Nel film cult, il Re dei Goblin Jareth mostra un vistoso “pacco”, particolare inserito intenzionalmente con una precisa valenza.

Ecco quale:

[Il suo “pacco”] cambia dimensioni. Ma la scena in cui è più presente, credo, è quella in cui David finge di essere un mendicante, poi si toglie il costume e si alza, ed è il Re dei Goblin. E quella è stata forse la prima scena di David che abbiamo girato, quindi questo “dettaglio” era particolarmente grande e poi è diventato un po’ più piccolo. Ma la verità è che sì, è assolutamente intenzionale. È tratto dalle opere di Brian Froud. La braghetta rappresenta l’aggressività sessuale maschile. Sarah [la protagonista, interpretata da Jennifer Connelly] si trova in un momento della sua vita in cui è una bambina ma sta diventando una donna, è in quel periodo cruciale, e il personaggio di Jareth rappresenta una sorta di sessualità aggressiva, adulta, maschile, che la terrorizza e allo stesso tempo la attrae molto. Quindi sì, fa sicuramente parte dello storytelling il fatto che lui debba avere questo pacco che rappresenta un’immagine maschile e sessuale, ma comunque l’hanno ridotto un po’ pochi giorni dopo le riprese.

Vi ricordiamo che recentemente Henson ha anche aggiornato sul sequel del film, da tempo in lavorazione: in quest’articolo le sue parole.

