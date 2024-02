In Labyrinth, Brian Henson, figlio del regista Jim, doppiava il nano Gogol, che in una scena appare insieme a Jareth, il re dei Goblin interpretato da David Bowie.

In una recente intervista con CB, l’attuale presidente della Jim Henson company ha raccontato il momento più divertente passato sul set con il celebre artista:

Credo che quella più divertente sia stata la scena in cui David ha le palle di vetro e ne lancia una a Gogol, e io ero l’interprete principale di Gogol, cioè lavoravo sul suo viso. Shari Weiser lavorava all’interno del suo corpo. Diventava una pesca nella sua mano e poi la lanciava a Gogol, che deve prenderla e dice: “Che cos’è?“. E Bowie risponde: “È un regalo“. Quindi, per qualche ragione, David pensò che questo fosse così divertente. Prima di tutto, David è in piedi con Michael Mtion, il famosissimo giocoliere, accovacciato all’interno del suo costume proprio dietro il sedere di David e gli allunga le sue mani. Quindi non erano neanche le sue mani. Era questa l’impostazione [della scena], poi lui lancia questa cosa a Gogol, che ha una mano meccanica abbastanza grande, quindi Shari cerca di far funzionare questa mano meccanica dalle dita lunghe. È davvero molto difficile prendere una pesca. E lei riesce a malapena a vedere… Quindi, di ripresa in ripresa, lanciavano la pesca e Shari non riusciva a prenderla a causa delle mani meccaniche. E dovevamo fare un’altra ripresa, era tutto molto frustrante per Shari.

Ma per qualche motivo, io e David continuavamo a ridere ogni volta che Gogol diceva: “Che cos’è?“. Allora David diceva: “È una pesca!”. Si allontanava dal copione e tutti noi iniziavamo a ridere in modo isterico. E Shari all’interno stava impazzendo. Diceva: “Ragazzi, ce l’ho fatta! Ho preso la pesca e voi la state rovinando!“. Ora stiamo tutti ridendo. Ci abbiamo messo un’eternità per fare quella ripresa. Mio padre rideva. Una delle cose più divertenti del lavoro con mio padre, e che lui aspettava di più, è quando non si riesce a fare la ripresa perché tutti ridono troppo. Anche David ha accettato questa situazione, quando non si riesce a smettere di ridere. David continuava a sbagliare il nome di Gogol: erano sempre scene molto divertenti, perché tirava fuori nomi diversi per chiamarlo e poi tutti iniziavamo a ridere.