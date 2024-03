Re Peter in persona, alias William Moseley, ha voluto esprimere il suo sostegno alla nuova serie di film Netflix che adatteranno Le cronache di Narnia e in particolare il suo entusiasmo per la scelta di chi gestirà il progetto: Greta Gerwig.

L’attore ha infatti rilasciato un’intervista per Bleeding Cool, parlando di come abbia apprezzato le opere della Gerwig come Piccole donne e Barbie, dichiarando un sincero apprezzamento per ciò che riuscirà a fare con la saga di C.S.S. Lewis:

Se penso al lavoro fatto da Greta Gerwig come regista, non posso che dire quanto sia incredibile. Barbie è stato un film fantastico, e Piccole donne un film veramente geniale. Ogni cosa che tocca la trasforma in oro, trovo che Netflix sia incredibilmente fortunata averla a bordo e sono sicura che lei abbraccerà a pieno questa sfida. Spero si diverta molto a lavorare al progetto perché si tratta di un mondo davvero incredibile da creare e al quale dare vita, non vedo l’ora di scoprire cosa produrrà.

