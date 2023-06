Visto il notevole successo ottenuto al botteghino dal film animato di Super Mario e dati gli stretti legami fra la Universal e la Nintendo anche in materia di parchi a tema, la notizia che il prossimo progetto cinematografico delle due multinazionali dell’intrattenimento potrebbe essere collegato al franchise di The Legend of Zelda è tutto fuorché spiazzante.

Il rumour arriva dal ben noto podcast The Hot Mic e da Jeff Sneider. Lo scooper spiega di aver ricevuto, da una fonte molto affidabile, un’indiscrezione secondo la quale la Universal e la Nintendo starebbero per formalizzare l’accordo relativo alla realizzazione di un film animato, curato sempre dalla Illumination, dedicato proprio a The Legend of Zelda, la leggendaria saga di action-RPG creata da Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka nel 1986 per il Nintendo Entertainment System.

Gli ultimi due capitoli principali della proprietà intellettuale Nintendo, The Legend of Zelda: Breath of the Wild (uscito su Wii U e Switch) e Tears of the Kingdom (disponibile esclusivamente per Switch), sono stati dei bestseller acclamati da critica e pubblico. Il primo, uscito nel 2017, ha venduto quasi trenta milioni di copie, il secondo, commercializzato lo scorso 12 maggio, ha venduto nei primi tre giorni più di dieci milioni di copie, stabilendo ben due record: è stato il capitolo della saga che ha venduto di più, a livello globale, nei primi giorni di presenza nei negozi, nonché il titolo Nintendo che ha piazzato più copie in nordamerica al debutto (via fortune).

Qualche settimana fa, durante gli impegni promozionali per Tears of the Kingdom, il produttore Eiji Aonuma e il game director Hidemaro Fujibayashi sono stati interpellati circa la possibilità di vedere, un giorno, un film basato sulla leggendaria saga nata nel 1986 col primo capitolo uscito sul NES. Potete leggere le loro considerazioni in merito in questo articolo.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un film animato di Zelda curato dall’Illumination?

FONTE: The Hot Mic Podcast su YouTube

