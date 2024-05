Dopo Pam & Tommy, Sebastian Stan e Lily James tornano insieme in Let the Evil Go West, nuovo film horror diretto da Christian Tafdrup.

Tafdrup dirigerà i due attori in questo nuovo film che viene descritto come un thriller horror psicologico che racconta la storia di un ferroviere che scopre una fortuna in circostanze inquietanti. Questo lavoratore precipiterà nella follia mentre sperimenta una serie di visioni terrificanti e sua moglie si convince che il male sia ormai presente nella loro famiglia.

I lavori precedenti di Tafdrup includono un altro recente film horror psicologico, il film danese Speak No Evil. Tafdrup lavora spesso con storie che coinvolgono dinamiche relazionali nelle coppie, inclusi i suoi lavori precedenti Parents e A Horrible Woman.

Che ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Seguiteci su TikTok!

Fonte: Screenrant

Classifiche consigliate