Ricevendo il riconoscimento di “star dell’anno” durante la serata conclusiva della CinemaCon (via THR) Lupita Nyong’o, ha ricordato uno dei momenti che l’hanno fatta appassionare al cinema da giovane, che scopriamo riguardare Leonardo DiCaprio. Ecco le sue parole:

Mi è venuto in mente uno dei ricordi più vividi della mia adolescenza. Il mio primissimo appuntamento è stato andare a vedere un film al cinema di Nairobi, in Kenya, dove sono cresciuta. Avevo 16 anni. Non solo uscivo per la prima volta con un ragazzo che mi piaceva, ma avrei visto la mia crush Leonardo DiCaprio in Titanic. Le mie pareti erano adornate di poster dell’attore e vederlo sul grande schermo era un sogno che si realizzava. Quando è iniziato il film, l’intera sala si è ammutolita. Eravamo affascinati, abbiamo sussultato tutti negli stessi momenti, ci siamo innamorati nello stesso momento e abbiamo pianto insieme per la tragica storia che accade nel finale.

Ho pianto ripetutamente. Anche dopo i titoli di coda ero inconsolabile. In effetti, io e il ragazzo con cui ero uscita siamo rimasti in sala così a lungo che persino il personale ha iniziato a pulire intorno a noi, invitandoci ad andarcene. Ma quel momento era così speciale per me. Era più di un semplice film. È stata un’esperienza che mi ha scosso nel profondo quella sera. Ho vissuto in prima persona il potere del cinema di trasportarci in un altro mondo, di farci provare cose che non avremmo mai pensato possibili, come la paura delle glaciazioni.